Vrouw diplomaat vervolgd vanwege fataal ongeval Engeland

Tim Dunn en Charlotte Charles, de ouders van de omgekomen Harry (19). Ⓒ REUTERS

LONDEN - De Britse openbaar aanklager heeft de Amerikaanse Anne Sacoolas in staat van beschuldiging gesteld in verband met een fataal ongeval in augustus in het Engelse graafschap Northamptonshire. De 19-jarige Harry Dunn kwam daardoor om het leven.