Man (48) overleden na brand in zorgcomplex Hoorn

De man raakte bij de brand zwaargewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij in de nacht van dinsdag op woensdag overleden.

In het wooncomplex in de wijk Kersenboogerd wonen onder meer mensen met een lichamelijke beperking. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Personeel van de flat hielp met het evacueren van bewoners. Die werden opgevangen in een wijkgebouw vlak in de buurt. Volgens de veiligheidsregio waren twintig mensen opgevangen.