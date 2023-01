Premium Het beste van De Telegraaf

Immigranten stuwen bevolkingsgroei, ’natuurlijke aanwas’ blijft uit

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Drukte in de stad met mensen die inkopen doen voor de feestdagen. Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Den Haag - Nederland groeit, maar dat komt vooral door het aantal immigranten dat vorig jaar, onder andere door de oorlog in Oekraïne, in ons land is gehuisvest. De ooievaar kwam in 2022 namelijk relatief weinig langs; er werden minder baby’s geboren dan er mensen stierven. De bevolking is daardoor niet door ’natuurlijke aanwas’ gegroeid.