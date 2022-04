Meer militaire samenwerking tussen Verenigd Koninkrijk en India

Kopieer naar clipboard

De Britse premier Boris Johnson en zijn Indiase collega Narendra Modi . Ⓒ ANP / Associated Press

NEW DELHI - Het Verenigd Koninkrijk en India gaan meer en nauwer samenwerken op militair gebied. De Britse premier Boris Johnson en zijn Indiase collega Narendra Modi hebben daar vrijdag in New Delhi een akkoord over ondertekend.