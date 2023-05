Meer dan honders arrestaties bij internationale politieactie tegen Italiaanse maffiaclan ’Ndrangheta

Bij de operatie, die ’Eureka’ is genoemd, zijn meer dan 2770 agenten ingezet. Zij deden doorzoekingen in Italië, Duitsland, België, Frankrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Roemenië, Brazilië en Panama. Europol en Eurojust ondersteunden de operatie.

Het onderzoek gaat onder meer om drugssmokkel, witwassen en wapenhandel. Onderzoekers kwamen de verdachten op het spoor door geldstromen te volgen. De criminele groep investeerde in zowel Europa als Latijns-Amerika witgewassen geld in vastgoed, restaurants, hotels, wasstraten en supermarkten.

In Italië zijn wapens en drugs gevonden, melden de Carabinieri, de Italiaanse tegenhangers van de Koninklijke Marechaussee. In dat land werden de meeste mensen opgepakt. De ’Ndrangheta komt van oorsprong uit de Italiaanse regio Calabrië, in de punt van de laars.