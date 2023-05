Tientallen arrestaties bij internationale politieactie tegen Italiaanse maffiaclan ‘Ndrangheta

Een archiefbeeld van een eerdere politieactie tegen de maffia. Ⓒ ANP / Associated Press

ROME - Bij een internationale politieactie tegen de Italiaanse misdaadorganisatie ’Ndrangheta zijn in verschillende Europese landen vele tientallen mensen aangehouden. Italië meldt 108 aanhoudingen, de Duitse autoriteiten nog eens tientallen meer. De Belgische justitie spreekt van „de grootste actie tegen de Calabrische maffia tot dusver.” In dat land werden twintig doorzoekingen gedaan in het onderzoek naar een Limburgse clan. Ook in Frankrijk, Spanje en Portugal zijn invallen aan de gang in het kader van de operatie die ’Eureka’ is genoemd.