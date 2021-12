Inhaaloperatie van Marleen Euving geslaagd: 'Tot laatste moment spannend of het nu wél door zou gaan'

Financieel

Chemiereus Bayer krijgt weer gelijk in VS bij zaak over hoofdpijndossier Roundup

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft donderdag voor de tweede keer in korte tijd succes geboekt in een rechtszaak over Roundup. Een juryrechtbank in San Benardino oordeelde dat de kanker waaraan een vrouw lijdt die het bedrijf had aangeklaagd, niet veroorzaakt is door haar jarenlange gebruik van het...