Portugese premier Costa vraagt om noodtoestand vanwege corona

De laatste Covid-19 noodtoestand werd in maart uitgeroepen door president Marcelo Rebelo de Sousa en duurde zes weken.

Volgens de Portugese wet is de noodtoestand beperkt tot 15 dagen, maar kan indien nodig voor onbepaalde tijd worden verlengd met periodes van 15 dagen.

Strengere maatregelen

De president zal de noodsituatie naar verwachting maandagavond in een televisietoespraak afkondigen en het parlement zal het dan moeten goedkeuren, in beide gevallen formaliteiten.

Zaterdag voerde de regering al strengere maatregelen in, zoals een burgerplicht om thuis te blijven, behalve voor reizen naar werk, school of winkelen. Dat geldt in 121 gemeenten, waaronder de belangrijkste regio’s Lissabon en Porto.

Een noodtoestand zou de weg vrijmaken voor verdere maatregelen, zoals strengere beperkingen op het verkeer van personen, opschorting van het stakingsrecht en beperking van openbare bijeenkomsten.

Avondklok

Costa zei dat de noodsituatie niet zo ingrijpend zal zijn als in maart, maar indien nodig zou een avondklok kunnen worden ingevoerd.

Portugal heeft een relatief laag aantal besmettingen geregistreerd (144.341 gevallen) en 2544 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Maar het dagelijkse aantal nieuwe gevallen piekte vrijdag op 4656, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Het testen op het virus is ook toegenomen.