Aantal coronapatienten in ziekenhuis stijgt naar 2249

„102 is iets meer dan dagen ervoor. Wijkt nog steeds niet af van eerdere predictielijn. Verwachting was eind vd maand ongeveer 2500 patienten. Als de lijn van nu zich doorzet dan komen we idd eind van de maand op die 2500 uit. Verwachting is met het huidige aantal besmettingen dat dat nog verder door zal stijgen.”

De druk op ziekenhuizen is zo groot geworden, dat Nederland sinds vrijdag weer gebruikmaakt van de hulp van Duitsland. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is dit onvermijdelijk. „We hebben op dit moment weinig keus. De ziekenhuizen zitten vol”, liet hij een dag voor de overplaatsing weten. Noordrijn-Westfalen heeft 80 ic-bedden ter beschikking gesteld voor patiënten uit ons land.

Reguliere zorg wordt afgeschaald

Nederlandse ziekenhuizen zijn daarnaast genoodzaakt om de reguliere zorg af te schalen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het LCPS dagelijks bezig met het spreiden van patiënten over de regio’s. In de afgelopen 24 uur zijn 17 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

In de afgelopen 24 uur zijn 22 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

Effect van verscherpte maatregelen

Voor zover blijkt uit de maandag gepresenteerde cijfers, hebben de verscherpte coronamaatregelen nog geen effect gehad op de ziekenhuisopnames.

Nieuwe ingrepen dreigen om een piek als tijdens de eerste golf te voorkomen. Toen lagen op het hoogtepunt zo’n 1400 coronapatiënten op de intensive care en ongeveer 2500 op de verpleegafdeling.