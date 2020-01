Hoofddorper sleurt agent mee bij controle en vlucht daarna

De bestuurder vluchtte na het incident. De politie schrijft op Facebook dat bij de achtervolging hoge snelheden werden bereikt. De man vloog met de auto uit de bocht op de A7 en vluchtte een weiland bij Tjalleberd in.

Samen met collega's van omliggende teams en hondengeleiders was inmiddels de achtervolging ingezet en vanaf verschillende kanten was het weiland omsingeld. Daarnaast was er ook een politiehelikopter ingezet, zo kon de man makkelijk worden gevonden. De man is uiteindelijk aangehouden.

De politie Zuidoost-Friesland schreef na de tijd op Facebook tevreden te zijn: „Onze kleding is daarbij wel beetje smerig geworden, maar dat was het allemaal waard.”