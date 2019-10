Derde krachtige aardbeving in twee weken op Filipijnen

Ⓒ AFP

MANILLA - De Filipijnen zijn voor de derde keer in twee weken getroffen door een krachtige aardbeving. Daardoor zijn zeker vijf doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. De beving had deze keer een kracht van 6,5 en veroorzaakte schade aan gebouwen op de zuidelijke eiland Mindanao. Een waarschijnlijk leegstaand hotel stortte geheel in.