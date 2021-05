Muzikale veiling voor levensreddende behandeling doodzieke Faelin (3) uit Groningen

Faelin lijdt aan een levensbedreigende genmutatie, die zo uniek is dat artsen in Nederland haar niet kunnen helpen. De genmutatie zorgt voor zeer zware epileptische aanvallen, waarbij het zuurstofgehalte in het bloed pijlsnel daalt.

Er bestaat een reële kans dat zo’n aanval haar fataal wordt. Faelins ouders redden haar leven al meer dan veertig keer.

Omdat de aanvallen bovendien door zowat alles kunnen worden getriggerd, leeft ze samen met haar ouders en zusje in volledige isolatie.

Behandeling in de VS

Er is echter hoop. In de Verenigde Staten werkt een team wetenschappers van Stoke Therapeutics aan een behandeling, die ervoor zorgt dat de genmutatie geen problemen meer veroorzaakt. Voor de laatste trials, die tot oktober 2022 lopen, zoeken ze patiënten tussen de 2 en 18 jaar. En Faelin is geselecteerd om mee te doen.

Probleem: de eerste behandeling, reis- en verblijfskosten kost 100.000 euro. Om zoveel geld bij elkaar te krijgen, is de stichting die Faelins moeder Karin van Balen oprichtte een crowdfunding begonnen. De veiling op Catawiki is hier onderdeel van.

Donateurs

De 37 sets van in totaal 175 lp’s die worden geveild komen uit een privécollectie. Negen andere unieke items zijn gedoneerd door topverkopers van het online veilingplatform.