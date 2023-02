Gratie voor tienduizenden Iraanse gevangenen

Gevangenen die niet worden beschuldigd van spionage voor buitenlandse instanties of direct contact met „buitenlandse agenten” worden vrijgelaten. Ook wie niet vastzit voor moord, het opzettelijk toebrengen van verwondingen, vernieling en brandstichting in overheidseigendom zullen gratie krijgen, aldus staatsmedia.

Volgens de in de VS gevestigde mensenrechtenorganisatie HRANA zijn in Iran sinds september ongeveer 20.000 mensen gearresteerd vanwege protesten tegen de regering die waren aangewakkerd door de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Deze Koerdisch-Iraanse vrouw overleed in september nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet voldoende zou hebben bedekt.

Ten minste 527 mensen, van wie zo’n zeventig minderjarig, zijn omgekomen sinds de demonstraties tegen het repressieve bewind begonnen, meldde HRANA eind januari. Meer dan honderd betogers zijn ter dood veroordeeld, van wie er zeker al vier zijn geëxecuteerd. Daarnaast lieten zeventig politieagenten en leden van veiligheidsdiensten het leven door de onrust de afgelopen tijd.

Behalve in hoofdstad Teheran zijn er in 160 andere plaatsen demonstraties gehouden uit onvrede over het beleid. De Iraanse autoriteiten hebben tot dusver nog geen informatie over het dodental en het aantal arrestaties naar buiten gebracht.