Mensenrechtenorganisatie: 527 doden in Iran sinds begin onrust

Volgens HRANA zijn tot dusver bijna 20.000 mensen gearresteerd. Meer dan honderd van hen zijn ter dood veroordeeld. Verscheidene betogers zijn inmiddels geëxecuteerd. Het oproer en de landelijke protestacties begonnen half september na het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. De Koerdisch-Iraanse vrouw was door de religieuze politie opgepakt wegens schending van de streng islamitische dresscode die van kracht is. Ze droeg haar hoofddoek te losjes.

Behalve in hoofdstad Teheran zijn er in 160 andere plaatsen demonstraties gehouden uit onvrede over het beleid. De Iraanse autoriteiten hebben tot dusver nog geen informatie over het dodental en het aantal arrestaties naar buiten gebracht.