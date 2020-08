Ook ochtendfile blijft thuis: doorrijden

Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau, dat aangeeft dat ook in september nog zeker een kwart van de mensen vier of vijf dagen aan de eigen keukentafel blijft werken.

„Een kleine 10.000 werknemers namen deel aan het onderzoek. In Flevoland blijkt het percentage thuiswerkers met 36% het hoogst, op de voet gevolgd door Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland”, zegt Rico Luman van ING. „Vooral in de zakelijke dienstverlening zien we dat de animo erg groot is om niet naar kantoor te komen.”

Wegcapaciteit ongebruikt

Ook de ANWB verwacht bij monde van manager verkeersinformatie Arnaud Broekhuis dat de reguliere files uitblijven. „De oproep van Rutte vorige week om vooral thuis te blijven werken is goed nieuws voor de automobilist omdat dit betekent dat de dagelijkse files voorlopig niet terugkeren. Simpel omdat de beschikbare wegcapaciteit ongebruikt blijft en er geen structurele opstoppingen ontstaan.”

„Komend weekeinde eindigen de laatste schoolvakanties en vanaf maandag verwachten wij weer meer woon-werkverkeer op de weg. Maar als het verzoek om zoveel mogelijk thuis te werken wordt opgevolgd, zullen tijdens de ochtendspits de structurele files uitblijven”, stelt Broekhuis. „Tussen 07.00 en 10.00 uur is het gewoon doorrijden. Een gevolg is wel dat het overdag veel drukker wordt en er af en toe wat opstoppingen ontstaan. Die kans is in de avondspits ook aanwezig, want daar moeten weggebruikers wel rekenen op files, al zullen die qua omvang niet zo zijn als we gewend waren.”