Remkes adviseert kabinet achterdeurtje in stikstofcrisis

Wel moet tussen 2025 en 2028 nog eens goed worden bekeken of die doelen overal in Nederland kunnen worden behaald. Daarmee adviseert de VVD’er het kabinet om een klein achterdeurtje in te bouwen.

Remkes, die is ingevlogen om na hevige protesten de stikstofcrisis vlot te trekken, komt woensdag volgens ingewijden met zo’n twintig aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is om nu snel zoveel mogelijk piekbelasters uit te kopen. Deze kleine groep aan bedrijven zorgt voor zo veel stikstofuitstoot dat het uitkopen ervan direct voor een enorme reductie zou zorgen. In zijn aanbevelingen haalt Remkes ook stevig uit naar het landsbestuur dat met het stikstofbeleid te veel heeft gezwalkt.