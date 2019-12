Trump haalt uit naar Macron na NAVO-uitspraak

„De NAVO dient een belangrijk doel en het is beledigend om hem hersendood te noemen”, aldus Trump tijdens een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. De Verenigde Staten betalen het meeste aan de NAVO en profiteren het minste, vindt Trump, terwijl „Frankrijk de NAVO het hardst nodig heeft van iedereen”, ging hij verder zonder uit te wijden.

Stoltenberg wees er op zijn beurt op dat het juist de goede kant opgaat met de NAVO. Defensie-uitgaven worden verhoogd en het bondgenootschap is „actief, levendig, en heeft aanpassingsvermogen.” Het voert de strijd tegen terrorisme op en biedt voor het eerst China het hoofd, gaf de Noor onder meer als voorbeelden.

Belasting Amerikaanse bedrijven

Trump wijt de uitspraken van Macron vooral aan interne Franse problemen. „Het zijn krasse uitspraken wanneer je thuis problemen hebt als je economie niet loopt en je te maken hebt met gele hesjes.” Ook voor de belastingen die Frankrijk wil invoeren voor Amerikaanse bedrijven had de president geen goed woord over. „Niemand maakt misbruik van Amerikaanse bedrijven”, waarschuwde hij.

Stevige waarschuwing voor EU

Op militair-economisch vlak kreeg ook de Europese Unie een stevige waarschuwing. De „EU behandelt ons oneerlijk op handelsvlak” en „kan zich maar beter goed gaan gedragen, anders wordt het heel moeilijk.”

Trump verdedigde het Turkse optreden en president Erdogan. „Ik ga goed om met de president, hij is een goed lid van de NAVO of zal dat worden.” Turkije was zeer behulpzaam bij de Amerikaanse militaire operatie waarbij IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi werd gedood, aldus de president.

Hij verdedigde daarnaast de omstreden aanschaf door Turkije van het Russische raketsysteem S-400 als logisch. De schuld ligt wat Trump betreft bij de vorige Amerikaanse regering onder Barack Obama. Ankara „wilde Amerikaanse Patriot-raketten kopen maar Obama hield dat tegen, dus kochten ze spullen bij de Russen.”