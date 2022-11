NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteurs

,,Het is een absolute noodmaatregel die hopelijk van zeer tijdelijke aard is”, zegt woordvoerder Erik Kroeze van NS. ,,Maar met dit plan kunnen we er wel voor zorgen dat er gereden kan blijven worden. Nu is het zo dat als een conducteur ziek wordt een trein moet worden ingekort. Door een assistent in te zetten is dat niet nodig en kunnen we veel meer mensen inzetten.”

De inzet van kantoormedewerkers is op vrijwillige basis en mag niet ten koste gaan van de huidige werkzaamheden. ,,We zijn een bedrijf dat problemen heeft en dat gaat het personeel aan het hart. Vaak werd de vraag gesteld ’wat kunnen wij doen om het leed te verzachten?’ Zo is dit idee ontstaan en daar zal de reiziger straks baat bij hebben. We denken vanaf januari al stapsgewijs medewerkers op de treinen in te zetten. De animo is erg groot en we verwachten dat we straks honderden assistent-conducteurs hebben die een paar uur per week ingezet kunnen worden”, weet Kroeze, die zelf ook deel gaat nemen.

Minder treinen

Maandag nog maakte NS bekend dat vanaf 6 november veel minder treinen gaan rijden vanwege personele problemen en dat in december de dienstregeling nog verder verschraald wordt. Bij NS werken zo’n 20.000 mensen en is er een acuut tekort van 1400 medewerkers, een aantal dat in de nabije toekomst oploopt tot 2200. Op dit moment rijden treinen vaak met vertraging en zijn ze te kort, waardoor er veel gedrang is in de rijtuigen. Ook komt het voor dat reizigers op het perron blijven staan omdat het gewoon te vol is.

,,Ook gaan we beveiligers inhuren in de avonduren, waar je vaker te maken hebt met uitgaanspubliek”, zegt Kroeze. ,,Daar heb je vaker te maken met agressie en is een passende inzet noodzakelijk. Ik weet dat Schiphol moeite heeft die binnen te halen, maar daar moeten ze in de buurt van de luchthaven wonen. Voor ons geldt dat niet omdat we in heel Nederland rijden.”

Reizigersvereniging Rover juicht de maatregel toe. ,,We hebben NS al eens geadviseerd om kantoorpersoneel in te zetten om ervoor te zorgen dat treinen kunnen blijven rijden. Het is mooi dat dit idee nu handen en voeten heeft gekregen”, zegt directeur Freek Bos.