Halsema over kritiek op plannen sekspaleis Zuidas: ’Sekswerkers zorgen niet voor overlast’

Om de drukte op de Wallen tegen te gaan, wil Halsema een gigantisch sekspaleis openen buiten het centrum. Daar moet ruimte komen voor honderd peeskamers, een nachtclub en andere horeca. Bewoners en ondernemers zijn fel tegen en hebben dat ook laten weten.

Ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is verbijsterd dat zij in de krant moesten lezen dat er plannen zijn voor prostitutiehotel nabij hun kantoor. Reden om direct naar de Europese Commissie te stappen. Want er was het EMA een veilige omgeving beloofd toen het als ’Brexit-buit’ naar Amsterdam verhuisde.

Halsema liet weten dat zij in gesprek gaat met de directeur van het EMA over de mogelijke komst van het ’erotisch centrum’. Dat had ze tot nu toe nog niet gedaan. Maar ze had ook kritiek op de kritiek. „Alle zorgen die er zijn rond de plaatsing van een erotisch centrum zullen uiterst serieus genomen worden. Ik teken daarbij wel aan dat er oordelen geveld worden over het erotisch centrum waar ik aanstoot aan heb genomen.”

’Afgesloten gebouw’

Ze benadrukte dat het sekswalhalla een afgesloten gebouw zal zijn, in tegenstelling tot de Wallen. Maar bovenal vond ze de kritiek stigmatiserend voor de mensen die er zullen werken. „Sekswerkers zorgen niet voor overlast of criminaliteit.” De overlast komt volgens haar van de grote bezoekersstromen op de Wallen nu. En daar wil zij wat aan doen.

CDA-raadslid Diederik Boomsma vindt dat mensen wel degelijk al een oordeel mogen hebben over de plannen. Volgens hem zijn er juist zorgen over de bezoekers van de sekswerkers. „Dat is toch een zorg die mensen mogen uiten?”

Zorgen

Halsema benadrukte dat zij in de bres wilde springen voor een ’gemarginaliseerde groep’ en herhaalde alle zorgen ’buitengewoon serieus’ te nemen. Ze merkte nog wel op dat er al in allerlei woonwijken van de hoofdstad kleinere bordelen zitten. „Waar mensen eigenlijk geen last van hebben en niets van merken.”

Het erotisch centrum van Halsema moet minstens 5000 vierkante meter zijn. De gemeente verwacht wekelijks zo’n 30.000 bezoekers en 1,5 miljoen per jaar. Twee mogelijke locaties zijn nabij de RAI, de derde op de NDSM-werf aan het IJ. In beide buurten zijn bewoners en ondernemers overwegend tegen. Ook sekswerkers zelf zitten niet te wachten op de verhuizing.