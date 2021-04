Belaagde fotograaf Lunteren heeft ’overal pijn’, bestuurder shovel opgepakt

Op Omroep Gelderland stelt de fotograaf, Timothy, dat hij en zijn vriendin werden bedreigd door een groep omstanders toen hij daar was om een autobrand te fotograferen. Daarna werd hij met auto en al in de sloot geduwd door iemand op een shovel. De politie in de regio kwam dinsdag rond het middaguur met meer informatie.

Volgens de politie werden meerdere persfotografen door omstanders ’agressief benaderd en bedreigd’. Ook werd er met stokken op de weg geslagen om de fotografen weg te jagen. Timothy zocht daarna snel zijn auto weer op, waarna de man op de shovel zijn auto ramde.

Rug beschadigd door glas

„Ik ging er heen om foto’s te maken. Ik stond tegenover een oprit aan de andere kant van de Krommehoekseweg. Toen zag ik vier personen van het terrein afkomen. Die bedreigden me. Met doodsbedreigingen”, tekent Omroep Gelderland op uit de mond van Timothy. „Ik heb overal pijn, ik heb spierpijn, rugpijn. Mijn rug is beschadigd door glas van de autoruit. Ik kan dus ook nergens tegenaan zitten.”

Hij belde de politie, maar zag lichten op zich afkomen, schrijft de omroep. „Tot ze zo’n 20 meter voor me waren, toen zag ik dat het een shovel was. Die heeft me met auto en al opgetild en even verderop weggezet. Met een wiel op de rand van de sloot. Daarna is de shovel weer naar achteren gereden. Toen kwamen die vier personen met stokken op de auto af en sloegen de ruiten stuk.”

’Geschokt’

Het Genootschap van Hoofdredacteuren zegt geschokt te zijn door het bericht over de aanval op een persfotograaf en zijn vriendin in Lunteren in de nacht van maandag op dinsdag. „Bij die aanval werd de auto waarin zij zaten met een shovel een sloot in geduwd, waarbij beiden gewond raakten”, zo laat het genootschap weten. „Het gaat hier om een directe en levensbedreigende aanval op twee mensen maar het is ook een nieuwe aanslag op de journalistiek en de persvrijheid.”

Voor het genootschap van hoofdredacteuren is „dit een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken.”