300 kilo cocaïne onderschept op Schiphol

Binnenland

Handgranaat gevonden voor bedrijf in Breda, mogelijk link met onderwereldoorlog

Voor een bedrijf aan de Baliëndijk in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld en heeft het explosief onschadelijk gemaakt. De politie heeft de directe omgeving afgezet en is een onderzoek begonnen. Een anoni...