Premium Het beste van De Telegraaf

Onrust coalitie door nieuwe woningwet VVD vreest voor nog meer huizen statushouders

Door Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Dertig procent van de sociale huurwoningen kunnen in aanmerking komen voor zogeheten aandachts- of urgentiegroepen. Dat kan gaan om asielzoekers met een verblijfsstatus, daklozen of mensen die uit de ggz komen. Ⓒ foto anp/hh

Den Haag - Een nieuwe woonwet waarmee het kabinet meer zeggenschap wil over woningbouwplannen zorgt voor onrust in de coalitie. In de VVD bestaat de vrees dat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) via de ingrijpende wet meer sociale huurwoningen aan statushouders wil geven. De liberalen willen dat dit wordt teruggedraaid, melden bronnen aan De Telegraaf.