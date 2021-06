Na twee inbraken installeerde Irene camera’s

Na twee inbraken was Irene er klaar mee en installeerde ze twee camera’s Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Tien jaar terug werd er al een keer ingebroken bij de 39-jarige Irene toen ze aan de Houtmankade in Amsterdam woonde. „Het was een akelige ervaring, waarbij vooral audiovisuele apparatuur van ons werd gestolen. En hoewel we sindsdien altijd op onze hoede zijn en waardevolle spullen in een kluis verbergen, waren we onlangs weer aan de beurt op het moment dat we in Frankrijk op vakantie waren.”