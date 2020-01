Ⓒ EPA

Teheran - De ramp met de Oekraïense Boeing 737 in Teheran dreigt uit te monden in een schimmig gevecht om de ware oorzaak. Er is een steekspel ontstaan om de twee zwarte dozen, die beschadigd zijn gevonden. Iran wil die niet aan Amerikanen geven, omdat de twee landen op voet van oorlog verkeren.