Stalker krijgt ton boete na lastercampagne: ’Roofzuchtig’

Het leek zo mooi toen de Tinder-match van Oliver Mills-Nanyn (23) een paar keer met de zeilliefhebber op date ging. De verstandhouding duurde echter niet lang. Al snel had Scarlett Dew genoeg van hem, omdat zijn gedrag steeds ‘grilliger’ werd, zei haar advocaat, Ben Hamer, in de rechtbank in Londen.

Hij liet hier echter geen gras over groeien en al snel zette hij een ‘roofzuchtige’ campagne op die bedoeld was om haar het leven zuur te maken en haar zelfs van de Manchester Universiteit, waar ze beide opzaten, te krijgen.

Ook maakte hij verschillende nepaccounts aan op sociale media waarmee hij haar vrienden en familie volgde en steeds berichtte dat hij haar graag ‘mee op date wilde nemen’. In maart van vorig jaar beloofde hij haar om op te houden met stalken, om vervolgens een beschuldigende brief naar de universiteit te sturen in een poging haar van school te krijgen. Zij zou hem stalken en lastig vallen, en door deze gebeurtenis durfde hij niet meer naar buiten, was zijn verhaal. ,,Daarom vraag ik u om haar van de universiteit te verwijderen”, aldus zijn bericht. Scarlett was op haar beurt bang dat ze nooit meer aan Mills-Nanyn zou ontkomen en dat hij haar overal zou volgen.

De rechter geloofde niets van het verhaal van Mills-Nanyn en gaf hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor het niet nakomen van zijn belofte om haar niet meer lastig te vallen. Ook moet hij 115.530 euro betalen als vergoeding voor de gemaakte kosten tijdens de rechtszaak.

,,De overtredingen waren continu, schadelijk, beledigend, benauwend en roofzuchtig. Het leidde tot een grote inbreuk op de fundamentele rechten voor de vrijheid van een onschuldige jonge vrouw”, aldus de rechter.