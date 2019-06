Mysterie rond aanval op advocate

Verdachten Yassine D. en Marwan I. hebben een strafblad. D. werd op zijn 15de veroordeeld voor het uitdelen van schoppen die grensrechter Richard Nieuwenhuizen fataal werden. Ⓒ PETRA URBAN

DEN HAAG - De advocate die op 26 september 2017 werd neergestoken in haar eigen kantoor met een stanleymes, hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen in de rechtbank. De aanval op haar is nog een groot mysterie.