Twee jongeren aangehouden na vondst 200 kilo illegaal vuurwerk

De bestelbus werd woensdagavond aangehouden op de Fandango. In de bus zat zwaar vuurwerk, waaronder 7200 nitraatklappers en 280 shells, ook wel mortierbommen genoemd. Het vuurwerk zal worden afgevoerd en vernietigd, aldus de politie.

Goes

Ook in Goes hield de politie onlangs twee verdachten aan nadat er 173 kilo zwaar illegaal vuurwerk werd gevonden in een huis aan de Zonnebloemstraat. Het vuurwerk, onder meer zeer explosieve soorten cobra's en shells, lag volgens de politie in meerdere ruimtes in de woning. Het vuurwerk is direct uit het huis gehaald, afgevoerd en vernietigd.

De politie maakte woensdag bekend nog niet eerder zoveel vuurwerk te hebben onderschept als dit jaar, sinds dit wordt bijgehouden in 2017. In 2021 tot en met de eerste week van november heeft de politie ruim 146.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vorige record over het hele jaar 2020 van bijna 123.000 kilo is daarmee ruimschoots gebroken.