Greta Thunberg ’sluipt’ Madrid binnen

Thunberg doet vrijdag mee aan protesten in de Spaanse hoofdstad. Daar wordt een grote internationale klimaattop gehouden. De 16-jarige activiste zeilde de Atlantische Oceaan over om die bij te kunnen wonen. De tiener is het wereldwijde gezicht geworden van een jeugdbeweging tegen het gebrek aan actie voor het klimaat.

’Hoe durven jullie’

De tiener tikte in september op een topbijeenkomst in New York wereldleiders op de vingers omdat die in haar ogen te weinig hebben gedaan om klimaatverandering aan te pakken. „Hoe durven jullie”, sprak ze daar. „Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie loze woorden.”

