Schotse folklore In de ban van een spook met voorspellende gaven

Tussen de dorpsruïnes van Lawer zou een spook huizen. Ⓒ De Telegraaf

Edinburgh - Slechts weinig mensen zijn in staat om een heel dorp te kopen. Laat staan een dorp dat ook nog eens beschikt over een heus eigen spook. Maar dat is precies wat de Schot Mike Donnelly vorig jaar deed.