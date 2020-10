Mondkapjesplicht in publieke binnenruimte

Dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie over de nieuwste coronamaatregelen. „Dus wie zich straks beweegt in een supermarkt of een theater binnengaat, moet een mondkapje op.”

De mondkapjesplicht is een van de maatregelen die het kabinet treft, nadat de besmettingscijfers de afgelopen weken keer op keer tegenvielen. Die verplichting kan nu nog niet ingaan, omdat het niet nog juridisch mogelijk, stelt de premier. Zodra dat wel het geval is wordt het ingevoerd. Rutte: „We willen de slepende discussie voor eens en voor altijd beslechten.”

De mondkapjesplicht gaat ook gelden voor scholen in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.