Vliegtuig loost kerosine vlak boven schoolplein: kinderen gewond

In totaal hebben zich zeventig brandweerlieden en ambulancemedewerkers naar het schoolplein in de Amerikaanse miljoenenstad gehaast.

Volgens de autoriteiten zijn zeventien kinderen en negen volwassen behandeld door ambulancepersoneel. Het zou gaan om lichte verwondingen, met name onwelwordingen.

Rechts de locatie van het schoolplein, links de internationale luchthaven van Los Angeles (LAX). Ⓒ Google Maps

De brandweer bevestigt dat een kerosinelozing de oorzaak is. Veel mensen in de omgeving klaagden over een sterke kerosinelucht. Welk toestel verantwoordelijk is voor de brandstofdumping, is niet duidelijk.