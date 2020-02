‘Dit kabinet stapelt blunder op blunder‘

In het immigratiedebat zijn feiten vaak onderschikt aan de morele verontwaardiging, vertelt verslaggever Daniël van Dam in de podcast In het land van Wierd Duk. De Telegraaf liet vorige week een groot migratieonderzoek uitvoeren. En verder: Wierd Duk legt uit waarom het migratieplan van D66 koloniale trekjes heeft en waarom de politieke puinhoop in Duitsland ook bedreigend is voor ons.

Luister de hele podcast via Apple Podcasts, Spotify, hier, of hieronder.