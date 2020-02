‘Op debat bevolkingsgroei mag geen taboe rusten’

Er valt geen fatsoenlijk debat over immigratie en bevolkingsgroei te voeren zonder dat je als xenofoob wordt weggezet, hekelt Daniël van Dam in de podcast In het land van Wierd Duk. Dat concludeert de Telegraaf-verslaggever uit de reacties op het grote migratieonderzoek dat De Telegraaf dit weekend publiceerde. Feiten raken ondergeschikt aan morele verontwaardiging. En verder: Wierd Duk legt uit waarom het migratieplan van D66 koloniale trekjes heeft en waarom de politieke puinhoop in Duitsland ook bedreigend is voor ons.

