Nu al streep door asielopvang op open zee

Het kabinet gaat wél drie cruiseschepen huren voor de opvang van asielzoekers, zo laat Van der Burg donderdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Door het grote tekort aan opvangplekken voor asielzoekers zoekt het kabinet naarstig naar nieuwe locaties. De cruiseschepen komen aan de kade te liggen, zo meldt Van der Burg.

De schepen worden niet voor anker op open water gelegd, ’omdat het lastig is om de schepen te bevoorraden, er veiligheidsrisico’s aan opvang op zee gelden en het niet mogelijk is om te allen tijde een pendeldienst tussen het schip en de kade in te richten’, schrijft de staatssecretaris. Op het plan voor opvang op volle zee kwam vorige week forse kritiek van vluchtelingenclubs. Zij noemden het een ’absurd idee’. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zag het plan wel zitten: „Als COA zijn we inmiddels getraind in lastige klussen, dus we zijn wel wat gewend”, liet een woordvoerder weten.

Velsen

Het eerste cruiseschip zou in de gemeente Velsen moeten aanmeren. Maar de kade daar is nu nog niet geschikt voor grote cruiseschepen, dus het is de vraag of dat gaat lukken. Het kabinet denkt desalniettemin dat het moet lukken om het schip in Velsen per 1 september in gebruik te nemen als opvanglocatie. Verder lopen met meerdere gemeenten nog gesprekken over de mogelijkheid om het tweede cruiseschip aan te meren. Dat zou per 1 oktober moeten gebeuren. Op ieder schip moet plaats zijn voor zo’n duizend asielzoekers.