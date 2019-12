Geen verband bij storingen brandstof Schiphol

SCHIPHOL - De storingen in de brandstoftoevoer op Schiphol afgelopen zomer hebben geen verband met elkaar. Volgens onderzoeksbureau TNO is de oorzaak van de storing op 24 juli, toen vliegtuigen 8,5 uur niet konden worden getankt, te herleiden naar een fout in de elektrische installatie bij werkzaamheden in februari van dit jaar.