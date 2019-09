Grieken halen honderden vluchtelingen uit kamp

Een migrant in kamp Moria, waar vier keer zoveel vluchtelingen zitten dan is bedoeld. Ⓒ AFP

LESBOS - Griekenland is maandag begonnen met het overplaatsen van honderden migranten vanuit een opvangkamp op Lesbos. In Moria, het grootste migrantenkamp van Europa, leven vier keer zoveel mensen als waar het voor gebouwd is. De vluchtelingen worden daarom per schip naar verschillende plekken in het noorden van Griekenland gebracht.