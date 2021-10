Taakstraffen voor mannen na uit hand gelopen boerenprotest Groningen

De 56-jarige Roel H. uit Noordhorn die enkele weken na de demonstratie twee agenten in zijn huis gijzelde, kreeg een werkstraf van honderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De agenten wilden de tractor onderzoeken waarmee H.’s stiefzoon Chris G. op 14 oktober inreed op een politiepaard. Chris G. werd veroordeeld tot dertig uur taakstraf.

Inrijden met tractor op provinciehuis

Twee van de mannen die een grote rol speelden bij het incident bij het provinciehuis kregen naast taakstraffen ook voorwaardelijke gevangenisstraffen. Een van hen reed met zijn tractor in op de deur van het gebouw, waar op dat moment binnen werd vergaderd over het stikstofbeleid. Hij kreeg zestig uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. De man die opriep tot geweld en met zijn tractor bouwhekken omver reed waardoor fietsers bijna werden geraakt, kreeg honderd uur taakstraf en een maand voorwaardelijke cel.

Volgens de rechtbank zijn vrijheid van meningsuiting en van betoging fundamentele rechten die essentieel zijn in een democratische samenleving. „Ze zijn echter geen vrijbrief voor het oproepen tot of plegen van geweld. De verdachten hebben geprobeerd om met geweld de besluitvorming over het beleid te beïnvloeden.”

Geen van allen eerder veroordeeld

Behalve met voorwaardelijke vrijheidsstraffen kwamen de boeren er vanaf met slechts taakstraffen omdat ze geen van allen eerder zijn veroordeeld wegens bedreiging of geweld, en omdat er inmiddels twee jaar zijn verstreken.