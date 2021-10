Wandelaar ziet wolf lopen in Drenthe: twee schapen dood aangetroffen in weiland

Het dier, ‘dat tweemaal zo groot was als mijn eigen hond’, sprong bij Brinkstede in Wapse over een sloot en liep via het maisland op de Wapser Es richting het Drents Friese Wold.

Ondertussen heeft een boer die op Kalteren tussen Diever en Wapse woont, gemeld dat twee van zijn schapen zijn doodgebeten. Hij trof de dieren opengereten aan in het weiland. De boer mist nog drie andere schapen.