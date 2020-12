Haalt het kabinet de kerst?

Een gedupeerde ouder volgt het verhoor van premier Mark Rutte door de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen vanuit huis. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het kabinet komt om 13.00 uur bijeen in het Catshuis om het ’ongekende onrecht’ te wegen dat de ouders is aangedaan in de toeslagenaffaire. Hoe valt deze ’optelsom van onvermogen’ te herstellen? Eén ding is duidelijk: het verwijt dat het kabinet zich er makkelijk van afmaakt, is amper te vermijden.