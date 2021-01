Race om voldoende vaccins: nieuw Nederlands middel in de maak

Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Eind deze maand moet er met een positief oordeel van het Europees Medicijnagentschap over AstraZeneca een derde vaccin, naast Pfizer/BioNTech en Moderna, worden goedgekeurd. En dat is nog maar het begin, want Nederland heeft bij meerdere farmaceutische bedrijven vaccins, die nog moeten worden goedgekeurd, besteld waarmee we in totaal zo’n 58 miljoen prikken tot onze beschikking moeten krijgen. Een overzicht, met daarin ook een nieuw Nederlands samenwerkingsverband om coronavaccins te ontwikkelen.