Oud-minister Dekker ernstig gewond na val racefiets

Het ongeval gebeurde omstreeks acht uur op het Schelpenpad. Volgens ooggetuigen zou een wandelaarster de oud-minister, die met hoge snelheid zou hebben gereden, bij de arm hebben gepakt, waardoor hij hard ten val kwam.

Vacuümmatras

Hulpdiensten, waaronder ook de Reddingsbrigade, waren snel ter plaatse in het uitgestrekte duingebied. De gewonde Dekker werd in een zogeheten vacuümmatras gelegd en met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Aangezien Dekker over de kop is geslagen, is er volgens een politiewoordvoerster sprake van zwaar letsel. Dekker heeft onder meer zijn ribben, sleutelbeen en bekken gebroken, dat bevestigen geschrokken VVD-Kamerleden.

De 42-jarige verdachte zit vast en wordt nog verhoord, aldus een politiewoordvoerster.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat Dekker met zijn racefiets valt. In 2016 brak hij zijn heup tijdens een vakantie in Spanje. Drie jaar eerder brak hij zijn sleutelbeen en in 2013 was het een loslopende hond waardoor hij zijn sleutelbeen, een elleboog, rib en pols brak. Eind vorig jaar maakte Dekker bekend niet terug te keren in het kabinet-Rutte IV.

De 46-jarige Dekker was sinds 2017 minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij van 2012 tot 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.