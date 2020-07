Chinese jongen (15) ingezakt na ’game-bingen’: ’2 uur slaap per dag’

De jongen, alias Xiaobin, zou maar een paar uur per dag slapen, om na het opstaan meteen achter de computer te kruipen. Toen hij weer aan het ’binge-playen’ was, stortte hij plots in, meldt het Chinese Nanning TV. Hij kon zijn arm en hand niet meer bewegen en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen bleek een herseninfarct te hebben gehad, stelde een dokter vast. Zijn moeder wil met het verhaal andere jongeren waarschuwen.

De tiener zat sinds februari thuis, omdat de school waarop hij zat dichtging vanwege corona. Hij zat hele dagen op zijn kamer. Als zijn ouders vroegen wat hij toch allemaal uitvoerde, zei hij online onderwijs te volgen. „Hij deed de ramen dicht en de deur op slot. We hadden geen idee wat hij daar binnen aan het doen was”, vertellen zijn ouders, die de gespreksgeschiedenis met vrienden opzochten en zo achter de gameverslaving van hun zoon kwamen. „Hij zei dat hij niet goed uitgerust was en niet meer dan twee uur per dag sliep.”

Digitale detox

Een arts betwijfelt of de jongen, vanwege het onregelmatige en late leven - gecombineerd met een ongezond voedselpatroon en weinig slaap, er ooit nog helemaal bovenop komt. In China is nog veel meer sprake van gameverslavingen onder jongeren. Zo zijn er ook ’digital detox’-kampen waar ouders hun kinderen als laatste baken van hoop naartoe sturen, schrijft The Daily Mail.