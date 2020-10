Vrijspraak voor verdachte zeilbootmoord Colombia

P. en zijn echtgenote (54) waren in september 2015 op wereldreis op hun jacht ’Lazy Duck’. Op de bewuste avond sloeg P. alarm en meldde dat zijn vrouw dood aan boord van het schip lag, dat op dat moment afgemeerd lag in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande. Hij vertelde de Colombiaanse politie dat hij en zijn vrouw waren overvallen door gemaskerde mannen. P. zou op dat moment op het toilet hebben gezeten. Hij zegt dat hij werd mishandeld. Toen de overvallers waren vertrokken zag hij zijn vrouw levenloos in de kajuit liggen.

„Ik zat op het toilet toen er twee mannen met maskers naar binnen kwamen. Ik hoorde vlak voordat dat gebeurde Durdana nog schreeuwen. Ik kon niet bij mijn vrouw komen, twee daders hielden me daar vast. Ik heb nog geprobeerd me te verzetten, aan een masker getrokken maar werd in mijn hand gebeten. Ik moest loslaten en hij greep me bij de keel. Ik dacht: het is afgelopen. Ze doen maar, ik ben er klaar mee”, aldus P.

Forensische sporen

De Colombiaanse autoriteiten twijfelden aan het verhaal van de man. Ook de Nederlandse justitie, die de vervolging van Colombia heeft overgenomen, doet dat. Het OM vindt het piratenscenario niet aannemelijk. Zo kwam uit het Colombiaase onderzoek naar voren dat er alleen sporen van het stel aangetroffen zijn aan boord en niet van een mogelijke overvaller. Niemand in de omgeving heeft verder iets gemerkt van een overval. Uit onderzoek is gebleken dat er geprobeerd is sporen uit te wissen en het lichaam zou van de badkamer naar het dek zijn gesleept. Eilandbewoners beweren bovendien dat het stel knallende ruzie had.

De rechtbank stelde vast dat P. zijn verklaring weliswaar een enkele maal heeft bijgesteld, maar dat hij op essentiële onderdelen consistent is geweest. De rechtbank vond onder meer in forensische sporen bevestiging voor het verhaal van P. Ook acht zij de verklaring van P. op een aantal punten „authentiek.” Een motief is van meet af aan onzichtbaar gebleven, stelde de rechtbank. P. en zijn vrouw hadden een liefdevolle relatie, er was geen enkele aanwijzing voor een conflictsituatie en P. stond bekend als allesbehalve gewelddadig.

Het OM had als verdachte elementen onder meer opgevoerd dat de overvallers slechts een beperkte buit hadden meegenomen en dat zij geen sporen hadden achtergelaten. De rechtbank weerlegde die bezwaren. Een overval loopt niet altijd zoals gepland en veel van de waardevolle spullen aan boord van het jacht waren zwaar, ingebouwd of niet snel te vinden. In het toilet is wél een spoor gevonden dat doet vermoeden dat er anderen op het schip zijn geweest. De rechtbank merkte ook op dat er meerdere overvallen in de regio hebben plaatsgevonden, ook op een zeiljacht. Ook toen was de buit beperkt.

P. en zijn naasten hoorden het vonnis zwijgend en met ingehouden emotie aan.

’Mama bracht warmte’

De familie van P. heeft altijd heilig geloofd in de onschuld van de man. „Het doet pijn dat papa mama mist. Mama bracht warmte in ons leven, en plezier”, zo vertelde zoon Roderik eerder in de rechtbank.

P. noemde de eis van acht jaar cel „een grote schok.” „Ik had me dat in mijn wildste dromen niet kunnen voorstellen. Dit alles heeft mijn leven verpest. Het was al erg genoeg dat ik Durdana kwijt was. Ik heb het niet gedaan, en heb vanaf moment één geprobeerd alles duidelijk over te brengen.”