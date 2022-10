Tweetal aangehouden voor afpersing en ontvoering vrouw (19)

De vrouw had vrijdagmiddag met een vriendin afgesproken op een chaletpark aan de Schouwenbaan in Wouwse Plantage (Noord-Brabant). Ⓒ GOOGLE STREETVIEW

WOUWSE PLANTAGE - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man en een vrouw aangehouden vanwege de afpersing en gijzeling van een 19-jarige vrouw uit Roosendaal. De vrouw had vrijdagmiddag met een vriendin afgesproken op een chaletpark aan de Schouwenbaan in Wouwse Plantage (Noord-Brabant). In het chalet was ook een man aanwezig, die een bekende is van het slachtoffer.