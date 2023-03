Saoedi-Arabië: ramadan begint donderdag

De islamitische vastenmaand begint voor moslims niet altijd op dezelfde dag. De ramadan wordt bepaald aan de hand van de islamitische maandkalender en begint als de eerste sikkel van de maan aan de hemel te zien is. De eerste dag wordt vastgesteld aan de hand van berekeningen of de werkelijke stand van de maan. Moslims vasten dan een maand lang overdag, tot zonsondergang.

Maankalender

De Saoedische autoriteiten hadden dinsdag opgeroepen uit te kijken naar de stand van de maan, die voor het land bepaalt wanneer de ramadan begint. De maansikkel was niet zichtbaar. Het hof heeft bepaald dat de huidige maand woensdag eindigt en dat de vastenmaand dus donderdag begint, aldus het Saoedische staatspersbureau.

Egypte, Qatar en de Palestijnse autoriteiten hebben donderdag ook aangekondigd als het begin van de ramadan. In Jordanië, Algerije en Marokko wordt woensdag beslist of de vastenmaand donderdag of vrijdag start.