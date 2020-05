FC Utrecht zegt sorry voor spandoekfik Willem II

Ⓒ Facebook

Tilburg - Een spandoek dat door supporters van Willem II was opgehangen bij het trainingscomplex van die club, is maandagavond verwijderd en daarna in brand gestoken door rivaliserende voetbalsupporters. Op een foto die op internet rondgaat is te zien dat de daders moeten worden gezocht onder een groep van pakweg vijftien personen die zich profileren als FC Utrecht-supporters. Daarop tonen zij een doek met de tekst: „kk Willem II, gr. Utrecht.’ Ook circuleert er een video van de vernieling.