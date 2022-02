Mexicaans hoofd van politie in de cel voor marteling

De arrestatie van Porfirio Sánchez is het gevolg van een verzoek daartoe uit 2016 van het Interamerikaanse Hof voor de Mensenrechten (CIDH). Dat ontving een klacht van een slachtoffer dat zegt dat hij of zij tijdens de regeringsperiode van Calderón door Sánchez Mendoza is gemarteld.

Tijdens de regering van president Felipe Calderón (2006-2012) was Porfirio Sánchez bij de Federale Politie ondermeer hoofd van de inlichtingendienst en de afdelingen Undercover-Operaties, Drugsbestrijding en Ontvoering. In die periode kruiste Sánchez het pad met Genaro García Luna die als minister van Nationale Veiligheid zijn leidinggevende was.

Samenwerking met kartel

Diezelfde García Lunes wacht op dit moment in New York achter de tralies zijn rechtszaak af op verdenking van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De toenmalige leider van die drugsorganisatie, Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, zit in de VS een levenslange gevangenis straf uit. De baas van de Federale Politie tijdens het ministerschap van García Lunes, en diens rechterhand, was Luís Cardenas Palomino. Die zit sinds juli vorig jaar in een Mexicaanse cel op beschuldiging van het martelen van gevangenen.

In december heeft Mexico de VS om uitlevering gevraagd van de drie. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij door de VS georkestreerde illegale wapensmokkel vanuit de VS naar Mexico. Ook die vond plaats tijdens het bewind van president Calderón in het kader van de door hem geïnitieerde ’oorlog tegen de drugs’.

Valse verklaringen

Behalve aan marteling zou Sánchez Mendoza zich schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse juridische verklaringen én aan het liegen in officiële stukken die bestemd waren voor een niet nader gespecificeerde autoriteit. Tijdens zijn voorgeleiding aan een federale rechter donderdag maakte de minister gebruik van zijn zwijgrecht. Op 8 februari moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.

Sánchez Mendoza werd woensdagavond na een overleg met zijn veiligheidskabinet door de Nationale Recherche opgewacht en bood geen weerstand bij zijn arrestatie. Hij trad in juni 2018 als minister van Veiligheid toe tot het kabinet van gouverneur Orozco in Aguascalientes. Volgens de gouverneur heeft Porfirio Sánchez zijn taak onberispelijk uitgevoerd en heeft hij er mede voor gezorgd dat zijn staat een van de laagste misdaadcijfers heeft van Mexico. De termijn van Sánchez Mendoza loopt nog tot 30 september dit jaar.