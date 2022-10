Partijcongres China: Xi Jinping gaat voor record

Premium Financieel

Politicoloog Fukuyama: ’Grootste bedreiging is manipulatie van verkiezingen in VS’

De liberale democratie had overwonnen, betoogde de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama in de jaren ’90. Zijn optimistische boek ’Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ was een wereldwijde bestseller. Gebeurt niet het tegenovergestelde met de opkomst van autoritaire leiders? Fukuyama...