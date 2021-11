Burgemeesters zetten streep door aftrap Limburgs carnaval

Ook andere grootschalige carnavalsevenementen in Noord- en Midden-Limburg zouden niet doorgaan, maar daar heeft de Veiligheidsregio nog niet over gecommuniceerd. De flink oplopende aantallen coronabesmettingen en de toegenomen ziekenhuisopnames waren reden voor de burgemeesters om donderdagmiddag een ingelaste vergadering te houden. Daarbij waren ook deskundigen van de GGD aanwezig zoals een arts infectieziekten. Als eerste maatregel is nu een streep door de opening van het carnavalsseizoen gezet.

Een woordvoerder van de 11devande11de zegt het heel jammer te vinden dat zijn evenement niet doorgaat. „Maar we leggen ons neer bij deze beslissing. We moeten wel. Ik vrees wel dat er nog meer carnavalsevenementen nu gaan volgen.”

Behalve de 11devande11de, dat naar verwachting 17.000 carnavalsvierders naar Roermond lokt, vinden er op korte termijn op tal van plaatsen in Limburg activiteiten plaats. Zoals de intocht van Sinterklaas en Sint Maartenvieringen. De organisatie van de sinterklaasintocht in Roermond ging al over tot het schrappen ervan.