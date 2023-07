LIVE | Bij gevangenenruil vrijgekomen Amerikaan gewond in Oekraïne

OORLOG IN OEKRAÏNE

Zo’n anderhalf jaar na de grootschalige Russische inval is Kiev bezig met een tegenoffensief. Ook op de Krim is het onrustig en het rommelt sinds de opstand van Wagnerleider Jevgeni Prigozjin in de Russische legertop. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

